Ein mutmaßlich Rechtsextremer hortete in seiner Wohnung eine gefährliche Splitterbombe und drohte dunkelhäutigem Mann zu ermorden. Was die Staatsanwaltschaft ihm genau vorwirft

Halle (Saale)/MZ. - Vor dem Landgericht Halle hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlich rechtsextremen Hallenser begonnen. Der Großeinsatz in seiner Wohnung in der südlichen Innenstadt im April 2024 hatte für Aufsehen gesorgt: Für die Anwohner der Schlosserstraße in der südlichen Innenstadt waren es dramatische Stunden im April 2024. Die Häuser wurden evakuiert, 50 Bewohner in Sicherheit gebracht. Auch die Gasversorgung wurde vorübergehend abgestellt, vorsorglich die Feuerwehr alarmiert und schließlich die Schlosserstraße nach und nach komplett gesperrt.