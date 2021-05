Galeria öffnet wieder: Welche Regeln jetzt in Halles großem Kaufhaus am Markt gelten

Halle (Saale) - An den Aus- und Eingängen der Galeria Kaufhof steht Sicherheitspersonal. Jeder Kunde, der die beiden Warenhäuser auf dem Markt betritt oder verlässt, wird erfasst. So will Galeria sicherstellen, dass der Publikumsverkehr im Center nicht das in Corona-Zeiten zulässige Höchstmaß überschreitet. Bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ist je ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Sind die Kaufhäuser größer, darf sich ab dem 801. Quadratmeter nur noch ein Passant auf dann 20 Quadratmetern ...

Galeria kommt den strengen Hygieneauflagen nach

Das klingt kompliziert, vor allem in der Kontrolle. Das Kundenzählen ist für den Kaufhof deshalb enorm wichtig, um den Überblick zu behalten, wie viele Menschen im Center sind. Am Dienstagnachmittag geht es in der wichtigsten Shopping-Adresse auf dem Markt beschaulich zu. Rund 800 Kunden dürften sich gleichzeitig in dem Center mit seinen 15.000 Quadratmetern befinden. Gefühlt sind es deutlich weniger. Genaue Zahlen gibt es nicht.

Filialmanager Robert Weber verweist unterdessen schriftlich auf die umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen worden sind. „Besonders auf den Großflächen sind wir in der Lage, ein sicheres und buntes Einkaufserlebnis auf Distanz anzubieten. Wir können ohne Kompromisse alle Hygieneanforderungen umsetzen“, sagt er und spricht aus, worum der Konzern deutschlandweit auch gerichtlich gekämpft hat: „Wir freuen uns, unsere Kunden endlich wieder auf der gesamten Verkaufsfläche begrüßen zu dürfen.“



Umgewöhnen müssen sich die Kunden beim Ein- und Ausgang

Seit Montag können in Sachsen-Anhalt auch jene Handelseinrichtungen öffnen, die größer als 800 Quadratmeter sind. Zuvor war das nur kleineren Geschäften gestattet. Bei den Kunden kommt das Sicherheitskonzept im Kaufhof gut an. „Man hat sich ja an Abstandsmarkierungen und Hinweisschilder beim Einkaufen gewöhnt. Ich finde es gut, dass auch die großen Kaufhäuser wieder offen sind“, sagt Kundin Peggy Richter, die bei der Damenmode stöbert.



Seit Dienstag ist auch die Post im Untergeschoss zwischen beiden Häusern wieder offen. Die Gastronomie bleibt freilich zu. Umgewöhnen müssen sich die Kunden beim Ein- und Ausgang. Beide Kaufhof-Warenhäuser können nur vom Markt aus betreten werden. Doch während es im „alten“ Gebäude mit seiner Spielwarenabteilung auch nur zum Markt wieder nach draußen geht, darf der „neue“ Kaufhof nur über die Brüderstraße verlassen werden. (mz)