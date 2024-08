Seit knapp zwei Jahren steht das frühere Gebäude von Galeria Karstadt Kaufhof am Marktplatz in Halle (Saale) leer. Nun gibt es einen konkreten Termin, wann die Nachnutzung beginnt.

Wie es im früheren Kaufhof am Marktplatz in Halle weiter geht

Einkaufen in Halle (Saale)

Der ehemalige Kaufhof in Halle

Halle (Saale)/MZ/dsk. - Wann gibt es wieder Leben in den beiden ehemaligen Kaufhof-Gebäuden auf dem Markt in Halle? Jetzt gibt es einen ersten konkreten Termin für die Nachnutzung. Seit dem Auszug von Galeria Karstadt Kaufhof im Dezember 2022 gab es keine langfristige Nutzung des Gebäudes in Halle mehr.