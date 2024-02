Ex-Kaufhaus in Halle Wühltische, Spiegel und Co.: Letztes Inventar von Galeria Kaufhof wird bei Ebay verkauft

Auf der ehemaligen Einkaufsfläche von Galeria Kaufhof am Markt in Halle steht nun der letzte Inventarverkauf an. Wer noch Textilständer, Wühltische, Spiegel, Schaufensterfiguren oder weitere Artikel sucht, wird bei Ebay fündig.