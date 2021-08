Fußgänger greift Fahrradfahrer in Halle mit Flasche an und schlägt auf ihn ein

Halle (Saale) - Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ist in der Rathausstraße in Halle ein Streit zwischen einem 30-jährigem Fußgänger und einem 25-jährigem Fahrradfahrer eskaltiert. Laut der Polizei setzten sich die beiden zunächst verbal auseinander, inwieweit man in der Straße Fahrradfahren darf. Doch kurze Zeit später eskalierte der Steit in Handgreiflichkeiten.

Der 30-Jährige schlug den Fahradfahrer mehrfach, auch mit einer Glasflasche, so die Polizei. Der 25-Jährige wehrte sich und schlug zurück. Er wurde dabei leichtverletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.