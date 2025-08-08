Special Olympics Landesspiele Sachsen-Anhalt 2025 Fußball ist sein Leben – Peter Guderjahns Weg zu den Special Olympics in Halle
Die „Roten Flitzepiepen“ aus Halle kämpfen bei den Special Olympics Landesspielen für Inklusion und für Fußball. Über 700 Athleten werden im Septemeber erwartet.
08.08.2025, 10:00
Halle(Saale)/MZ. - Wenn Peter Guderjahn das Kommando gibt, dann hört man das. „So Jungs, Hop. Abmarsch!“, ruft er, 15 Minuten vor Trainingsbeginn, über den Sportplatz auf der Ziegelwiese. „Ich glaube, ich nehme den Fußball noch in den Sarg“, sagt er und lacht.