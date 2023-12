Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Zum Beispiel das Konzert von Andrej Hermlin und seinem Swing Dance Orchestra am 3. März in der Georg-Friedrich-Händel-Halle, spendiert vom Cultour-Büro Herden. Oder 20 Prozent Rabatt für alle Veranstaltungen der Bühnen Halle. Auch eine kostenlose Führung durch die Dauerausstellung des Kunstmuseums Moritzburg können sich die Inhaber der halleschen Ehrenamtskarte im neuen Jahr auswählen. 365 dieser Karten hat die Stadt am Internationalen Tag des Ehrenamtes an engagierte Hallenser vergeben. „Dieses gelebte Miteinander macht Halle noch lebenswerter“, hatte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bei der Festveranstaltung am 5. Dezember ihren Einsatz gewürdigt.