Fünf Verletzte bei Kellerbrand in der Silberhöhe in Halle

Bei dem Brand in der Silberhöhe ist die Feuerwehr im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ. - Schwerer Kellerbrand in der Silberhöhe: Gegen 10.40 Uhr kam es in Halle in der Friedrich-Fubel-Straße zu einem schweren Kellerbrand. Dichter schwarzer Rauch quoll aus den Kellerfenstern und zog in Treppenhaus.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand fünf Menschen verletzt. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Ammendorf.