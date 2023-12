Mit fünf Richtigen gab es für eine Lottospielerin oder einen Lottospieler aus Halle eine nachträgliche Bescherung. Am 2. Weihnachtsfeiertag wurden bei der europäischen Lotterie Eurojackpot die Zahlen gezogen, die in Halle getippt worden waren.

Halle (Saale)/MZ - - Nachträgliche Bescherung bei einem halleschen Lottospieler: Am zweiten Weihnachtstag – am Dienstag – sorgten fünf Richtige bei Eurojackpot, der europäischen Millionenlotterie von Lotto, in Halle für eine Überraschung. Auf einem Eurojackpot-Schein, der für 32,60 Euro anonym (ohne Lotto-Kundenkarte) in einer Verkaufsstelle in Halle gespielt worden war, waren alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (4, 13, 16, 22 und 27) richtig, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit.

Lediglich die beiden Eurozahlen (1 und 10) stimmten nicht überein. In allen 18 europäischen Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, hatten noch sechs weitere Lottospieler so viel Glück. Jeder gewann damit insgesamt 120.151 Euro. Die Wahrscheinlichkeit für solch einen Gewinn liegt bei etwa 1 zu 3,1 Mio.

Der Gewinner oder die Gewinnerin aus Halle könne den Betrag in allen Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg anfordern. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert. „Das Lottoglück hat in Sachsen-Anhalt für eine vorzeitige und eine nachträgliche Bescherung gesorgt“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Ich wünsche allen Sachsen-Anhaltern einen glücklichen Jahreswechsel.“ In diesem Jahr freuten sich nunmehr schon 48 Gewinnerinnen und Gewinner über Beträge ab 50.000 Euro – fünf mehr als in 2022.