Frust über freie Flächen - Immer weniger Händler auf dem Wochenmarkt in Halle

Handel in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ. - Hürol Kurt kennt den Wochenmarkt im Herzen der Saalestadt wie kaum ein anderer. Seit 1991 ist er mit „Kurt ’s Grillhähnchen“ am Roten Turm präsent, hat manchen anderen Händler kommen und gehen sehen – und beschreibt, seine wirtschaftliche Lage sei noch nie so schwierig gewesen wir jetzt. „Die Kunden haben weniger Geld, alles wird teurer“, beschreibt er die Situation, die nicht nur ihm das Leben schwer mache. Aufgeben? Kommt für den Hähnchenbrater nicht in Frage, auch wenn die Kunden inzwischen statt wie früher vier oder manchmal sogar sechs inzwischen selten mehr als ein halbes Hähnchen verlangen.