Moderner Komfort trifft alten Charme: Wie das Dormero-Hotel in Halle für die Ansprüche der Gäste von heute modernisiert wird und was sich der Hotelmanager vom Zukunftszentrum erhofft.

Von Annette Herold-Stolze 15.11.2025, 06:04
Laden ein ins Dormero-Hotel: Jacqueline Teuber, Marketingchefin der Hotelkette, und Hotelmanager Martin Doege.
Laden ein ins Dormero-Hotel: Jacqueline Teuber, Marketingchefin der Hotelkette, und Hotelmanager Martin Doege. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Halle (Saale)/MZ. - Von außen sieht man es dem Haus nicht an, doch drinnen wird im einstigen „Roten Roß" an der Leipziger Straße gerade mächtig gewerkelt. Bei laufendem Betrieb erhält das Dormero-Hotel eine umfassende Frischekur. Gäste sollen davon wenig bemerken, wie Hotelmanager Martin Doege sagt, nach Fertigstellung der Arbeiten aber umso mehr davon profitieren.