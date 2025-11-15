Moderner Komfort trifft alten Charme: Wie das Dormero-Hotel in Halle für die Ansprüche der Gäste von heute modernisiert wird und was sich der Hotelmanager vom Zukunftszentrum erhofft.

Frischekur für Traditionshotel in Halle: Früheres „Rotes Roß“ wird auf Vordermann gebracht

Laden ein ins Dormero-Hotel: Jacqueline Teuber, Marketingchefin der Hotelkette, und Hotelmanager Martin Doege.

Halle (Saale)/MZ. - Von außen sieht man es dem Haus nicht an, doch drinnen wird im einstigen „Roten Roß" an der Leipziger Straße gerade mächtig gewerkelt. Bei laufendem Betrieb erhält das Dormero-Hotel eine umfassende Frischekur. Gäste sollen davon wenig bemerken, wie Hotelmanager Martin Doege sagt, nach Fertigstellung der Arbeiten aber umso mehr davon profitieren.