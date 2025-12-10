Das zweite Jahr infolge veranstaltet der Chef der Bunten Eisträumerei einen eigenen Weihnachtsmarkt. Inspiration hat er sich dafür selbst beim Besuch zahlreicher Märkte geholt.

„Friese 7“: Auf dem Kiez im Medizinerviertel Halle gibt's Glühwein sogar bis 22 Uhr

Den Glühwein holt Heiko Kühnert aus dem Harz, wo er extra hergestellt wird.

Halle (Saale)/MZ. - Heiko Kühnert hat sich umgesehen. In Rostock und Erfurt, Dresden und Leipzig, Quedlinburg und Wernigerode hat er Weihnachtsmärkte besucht, wie er erzählt. Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt sei ihm etwa aufgefallen, das am Stand mit dem Schafskäse die längste Schlange stand. Also hat Kühnert sich entschieden, auf seinem Weihnachtsmarkt im Medizinerviertel in Halle ebenfalls Schafskäse im Fladenbrot anzubieten.