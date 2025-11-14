Klima-Aktivisten aus Halle haben sich am Freitag den bundesweiten Protesten für mehr Klimaschutz angeschlossen. Was ihre Kritikpunkte sind.

Start an der Oper: Der Protestzug von Fridays for Future setzt sich in Richtung Steintor in Bewegung.

Halle (Saale)MZ/AHS. - Wie in bundesweit mehr als 70 Städten haben am frühen Freitagabend auch in Halle Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Veranstalter von Fridays for Future sprachen von 300 Teilnehmern. Bei einer Kundgebung vor der Oper forderten Redner die Politik zum Handeln gegen weitere Umweltzerstörung auf.

Aktueller Anlass der bundesweiten Proteste ist die derzeit in Brasilien stattfindende Weltklimakonferenz. Fridays-for-Future-Sprecher Ole Horn nahm am Rande der Kundgebung auch auf die gerade gefällten Entscheidungen des Koalitionsausschusses der Bundesregierung Bezug. Vorhaben wie die Senkung des Industriestrompreises oder eine niedrigere Luftverkehrssteuer zeigten doch, dass die Regierung den Klimaschutz nicht ernst nehme und stattdessen für „fossile Unternehmen“ arbeite.

Der Protestzug bewegte sich von der Oper über den Joliot-Curie-Platz zum Steintor und wieder zurück zur Oper. Dort war noch eine Abschlusskundgebung geplant.