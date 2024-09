Hitzewarnung in Sachsen-Anhalt Freibad in Halle verlängert seine Saison

An diesem Mittwoch gibt es eine Hitzewarnung für die Stadt Halle. Temperaturen über 30 Grad soll es auch in den nächsten Tagen noch geben. Aufgrund der aktuellen Wärme hat nun ein Freibad in Halle länger geöffnet.