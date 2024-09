Die erste Septemberwoche steht ganz im Zeichen des Spätsommers. Hitze herrscht in Sachsen-Anhalt. Es muss aber auch mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In der ersten Septemberwoche erwartet der Deutsche Wetterdienst Hitze, Schauer und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - In der ersten Septemberwoche herrschen Temperaturen von über 30 Grad in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Mittwoch eine Hitzewarnung in Sachsen-Anhalt herausgegeben. Dabei liegt die Temperaturspanne zwischen 29 und 34 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schauer, Gewitter und Hitze erwartet

Ab dem Nachmittag ziehen aber Wolken übers die Land, die vom Harz bis zum Burgenlandkreis reichen. Dabei muss auch mit Starkregen und vereinzelter Unwettergefahr gerechnet werden. Im Bereich der Gewitterfront können außerdem Sturmböen auftreten.

Video: Schwitzen, Schwindel, Kreislaufprobleme: Was tun bei starker Hitze? (Kamera, Bericht: Matthias Pabst, epd)

Lesen Sie auch: Sommer 2024 in Sachsen-Anhalt sehr warm und trocken

Am Donnerstag bessert sich das Wetter laut DWD ein wenig. Bei Temperaturen 32 Grad sind nur wenige Wolken über Sachsen-Anhalt angesagt. Am Freitag gibt es dann zwar wieder dichtere Bewölkerung, aber es soll weitestgehend trocken bleiben.