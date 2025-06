Für die Inszenierung von „Fräulein Julie in Arbeit“ zieht das nt in den Volkspark um. Warum das Stück dort zu einem Kunstexperiment wird.

Halle (Saale)/MZ - Was haben die alte Turnhalle am Volkspark in Halle und das Theaterstück „Fräulein Julie in Arbeit“ des schwedischen Schriftstellers August Strindberg (1849 – 1912) gemeinsam? Beide stammen aus den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. „Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und korrespondiert durch seine Entstehungszeit mit Strindbergs Ursprungstext“, sagt Mille Maria Dalsgaard, künstlerische Leiterin des Neuen Theaters (nt). Sie spielt die weibliche Hauptrolle. Ihr Gegenpart ist Florian Krannich.