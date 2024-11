Halle/MZ. - Vor über 70 geladenen Gästen aus der Justiz ist die neue Präsidentin des Amtsgerichts Halle, Helen Engelhard, am Donnerstag offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Justiziminsterin Franziska Weidinger (CDU) hat der 55-Jährigen zwar schon im Dezember 2023 die Aufgaben der Leitung übertragen - nun aber gab es den feierlichen Akt. Damit hat das Amtsgericht Halle mit Engelhard an der Spitze und Vizepräsidentin Ina-Luise Westerhoff als einziges Gericht in Sachsen-Anhalt eine rein weibliche Chefetage.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.