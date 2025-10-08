Halle ist als eine von 30 Kommunen bei internationaler Initiative in der vertreten. Dort trifft Oberbürgermeister Alexander Vogt auch den früheren Bürgermeister einer Weltstadt.

London/Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle wurde als eine von 30 Kommunen aus 17 europäischen Staaten ausgewählt, um an einer neuen Initiative für ein professionelles Führungs- und Managementprogramm teilzunehmen. Das Programm wurde speziell für Bürgermeister und Kommunalbeamte entwickelt.

Fachwissen vermitteln, um Probleme anzugehen

Die „Bloomberg LSE European City Leadership Initiative“ wurde in Zusammenarbeit von Bloomberg Philanthropies und der London School of Economics and Political Science (LSE) gegründet.

Es soll dazu dienen, Fachwissen zu vermitteln, um kommunale Probleme anzugehen, Dienstleistungen zu modernisieren, Abläufe zu optimieren und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern – und damit Fortschritte in genau den Bereichen zu erzielen, die den Einwohnerinnen und Einwohnern am meisten am Herzen liegen, vom Wohnraum über den Öffentlichen Nahverkehr bis hin zur Jugendförderung.

Internationale Gemeinschaft: Austausch mit vielen beteiligten Kommunen

Zum ersten Treffen dieser Initiative reiste nun am 6. Oktober Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt nach London. Die Teilnahme am Programm kostet die Stadt Halle nichts. „Ich freue mich sehr, dass wir Teil dieses Programms sein dürfen. Halle wird im Austausch mit den vielen beteiligten Kommunen von dieser internationalen Gemeinschaft nachhaltig profitieren“, so Vogt.

Aus Deutschland sind ebenfalls die Städte Kassel und Ulm mit von der Partie. Aus ganz Europa vertreten die eingeladenen Verwaltungschefs Kommunen mit rund 21 Millionen Einwohnern.