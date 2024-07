Folgenschweres Überholmanöver in der Robert-Koch-Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zu einem folgenschweren Überholmanöver ist es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Halle gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein Fahrzeug in der Straße nach links abbiegen, als ein nachfolgendes Auto einen Überholvorgang startete. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der überholende Wagen kollidierte in der weiteren Folge mit einem geparkten Auto. Das und weitere geparkte Autos wurden aufeinander geschoben. Personen wurden nicht verletzt. Allerdings mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Fahrer des überholenden Pkw ergab laut Polizei über ein Promille. Er besitzt zudem keine Fahrerlaubnis.