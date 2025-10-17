Der erste Schritt für ein EU-weites Verbot der Veggie-Begriffe ist getan. Die Diskussion führt auch in Halle zu gespaltenen Meinungen.

Fleisch oder nicht - Das sagen Hallenser zum geplanten Namensverbot für Veggie-Produkte

Wie sollten vegetarische und vegane Fleischersatzprodukte genannt werden? Wenn es nach dem EU-Parlament geht, nicht Schnitzel, Wurst oder Frikadelle.

Halle (Saale)/ MZ. - Kann man zu einer veganen Wurst überhaupt Wurst sagen, obwohl sie rein pflanzlich ist? Die gleiche Frage stellt sich für fleischlose Schnitzel, Steaks und Frikadellen. Viele Ersatzprodukte für Vegetarier und Veganer sind nach ihren Vorbildern aus Fleisch benannt. Das EU-Parlament hat mehrheitlich für ein Verbot solcher Bezeichnungen gestimmt. Damit das in Kraft tritt, müssen jedoch noch die Mitgliedstaaten dafür stimmen. Was sagen Hallenser zu der Debatte?