Feuerwehreinsatz in Halle Brandanschlag auf Lutherkirche in Halle: Kinderstreich oder politische Attacke?

Am späten Dienstagabend musste die Feuerwehr zur Evangelischen Luthergemeinde in Halle (Saale) zu einem Brand ausrücken. Unbekannte hatten offensichtlich gezielt ein Feuer gelegt. Was der Pfarrer zum Brandanschlag sagt.