Halle (Saale)/MZ/mv - Erneut hat in Halle ein Auto gebrannt. In der Nacht zum Donnerstag kam die Feuerwehr gegen 2 Uhr in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt zum Einsatz. Auf einem Parkplatz hinter der Scheibe E brannte ein Pkw in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr schäumte das Fahrzeug nach der Brandbekämpfung ein. (Foto: Marvin Matzulla)

Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle löschten das Feuer unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereits in den vergangenen Wochen gingen in Halle immer wieder Fahrzeuge in Flammen auf. Die Hintergründe zu den Bränden sind bisher unklar.