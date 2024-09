In den vergangenen Tagen sind in Halle insgesamt acht Pkw Flammen zum Opfer gefallen. Welchen Ermittlungsstand die Polizei hat und ob auch ein „Clan-Streit“ eine Rolle spielen könnte.

Nach Autobränden in Halle: Ist ein Streit im „Clan-Milieu“ die Ursache für die Feuer?

Brandstiftungen in Halle

Im Bergschenkenweg in Halle-Nord brannten gleich vier Fahrzeuge ab.

Halle (Saale)/MZ - Wer fackelt in Halle Autos und ab und warum? Diese Frage stellt sich nicht nur die beunruhigte Bevölkerung, sondern auch die Polizei. Insgesamt acht Fahrzeuge sind seit dem vergangenen Wochenende in Halle in Flammen aufgegangen. Bei einem weiteren Fahrzeug scheiterte die Brandstiftung.