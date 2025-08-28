Auf der A14 kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Lkw, der mit Neuwagen beladen war, geriet in Brand.

180.000 Euro Schaden und stundenlange Sperrung auf A14: Lkw mit Neuwagen geriet in Brand

Ein Lkw beladen mit Neuwagen brannte auf der A14 vollständig aus.

Halle (Saale)/MZ - Ein Lkw-Brand hat am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg geführt. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Halle-Trotha ein Autotransporter in Brand. Der Lastwagen hatte mehrere Fahrzeuge geladen, die ebenfalls von den Flammen erfasst wurden.