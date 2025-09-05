weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. 11. Genzmer Brückenfest in Halle: Feier trotz Verkehr: Wie sich die Sperrung der Holzplatzbrücke auf das Fest auswirkt

11. Genzmer Brückenfest in Halle Feier trotz Verkehr: Wie sich die Sperrung der Holzplatzbrücke auf das Fest auswirkt

Das 11. Genzmer Brückenfest muss am Sonntag erstmals abseits der Brücke an mehreren Orten stattfinden. Das ist für das Stadtteilfest geplant.

Von Isabell Sparfeld 05.09.2025, 14:00
Das WUK-Theater um Nicole Tröger organisiert am 7. September das 11. Genzmer Brückenfest.
Das WUK-Theater um Nicole Tröger organisiert am 7. September das 11. Genzmer Brückenfest. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Seit 2018 veranstaltet das WUK-Theaterquartier mit seinen Nachbarn das Genzmer Brückenfest. Im vergangenen Jahr kamen rund 10.000 Besucher zu dem Stadtteilfest auf der Brücke. Nun, zur elften Auflage, gibt es eine Besonderheit, denn das Fest wird erstmalig nicht auf der Brücke stattfinden. Wegen der Sperrung der Holzplatzbrücke ist der Verkehr auf die Genzmer Brücke angewiesen. Die Veranstalter haben sich Alternativen ausgedacht.