Feier trotz Verkehr: Wie sich die Sperrung der Holzplatzbrücke auf das Fest auswirkt

Halle (Saale)/MZ. - Seit 2018 veranstaltet das WUK-Theaterquartier mit seinen Nachbarn das Genzmer Brückenfest. Im vergangenen Jahr kamen rund 10.000 Besucher zu dem Stadtteilfest auf der Brücke. Nun, zur elften Auflage, gibt es eine Besonderheit, denn das Fest wird erstmalig nicht auf der Brücke stattfinden. Wegen der Sperrung der Holzplatzbrücke ist der Verkehr auf die Genzmer Brücke angewiesen. Die Veranstalter haben sich Alternativen ausgedacht.