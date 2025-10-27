Radfahrer ignorieren Schilder Sperrung am Hauptbahnhof Halle - werden jetzt Hunderte Fahrräder abgeschleppt?
Auf dem Genscher-Platz am Hauptbahnhof in Halle droht Fahrradfahrern Ungemach durch eine neue Baustelle. Im nächsten Jahr könnte es für Biker dann ganz schlimm kommen. Verantwortlich dafür ist die Havag.
Aktualisiert: 28.10.2025, 08:28
Halle (Saale)/MZ. - Seit Tagen hängen die Schilder auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof in Halle. Doch zahlreiche Radfahrer haben sie ignoriert. Jetzt könnte es für sie ein böses Erwachen geben. Ausgerechnet dort, wo Stellplätze für Fahrräder sowieso rar sind.