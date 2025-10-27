Auf dem Genscher-Platz am Hauptbahnhof in Halle droht Fahrradfahrern Ungemach durch eine neue Baustelle. Im nächsten Jahr könnte es für Biker dann ganz schlimm kommen. Verantwortlich dafür ist die Havag.

Sperrung am Hauptbahnhof Halle - werden jetzt Hunderte Fahrräder abgeschleppt?

Hinter der Absperrung auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof Halle dürfen derzeit eigentlich keine Räder mehr stehen. Viele ignorieren das. Was passiert jetzt mit den illegal geparkten Rädern?

Halle (Saale)/MZ. - Seit Tagen hängen die Schilder auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof in Halle. Doch zahlreiche Radfahrer haben sie ignoriert. Jetzt könnte es für sie ein böses Erwachen geben. Ausgerechnet dort, wo Stellplätze für Fahrräder sowieso rar sind.