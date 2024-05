Fahndung der Polizei Diebeszug im Spielwarengeschäft in Halle: Diese vier Frauen werden gesucht (Fotos im Text)

Vier Frauen sind in Halle auf Diebeszug in einem Spielwarenladen in der Großen Steinstraße in Halle gegangen. Die Polizei sucht nun mit Bildern aus Überwachungskameras nach ihnen.