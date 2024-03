Fahndung in Halle

Halle (Saale)/DUR. - Ein Mann soll in Halle ein Auto mit falschem Nummernschild gefahren haben. Damit wurde er am 7. November 2023 gegen 8.15 Uhr in der Hettstedter Straße geblitzt. Das teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und sucht nun per Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann könnte ein falsches Kennzeichen an einem Auto angebracht haben. Foto: Polizei

Die Ziffern auf dem falschen Nummernschild lauten "HAL-SY 23".

Bei dem Auto handelt es sich um einen VW. Foto: Polizei

Die Polizei Halle sucht nun nach Personen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben können. Wer glaubt, die gesuchte Person zu kennen, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.