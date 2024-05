Wie die Polizei mitteilt, ist die Fahndung nach einem Mann, der in einem Supermarkt in Halle Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen haben soll, beendet.

Fahndung in Halle beendet

In einem Supermarkt in Halle soll ein Mann Waren im Wert von knapp 207 Euro gestohlen haben.

Halle (Saale). - Bereits im Mai 2023 soll ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Hermesstraße in Halle Waren im Wert von knapp 207 Euro gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nachdem die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht hatte, konnte sie den Beschuldigten ermitteln. Ein Termin zur Vernehmung steht noch aus.