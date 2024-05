Fahndung Beendet Diebstahl in Drogeriemarkt: Polizei stellt Suche nach Täterinnen ein

Drei Frauen sollen in einem Drogeriemarkt in der Neustädter Passage in Halle Waren im Wert von 235 Euro gestohlen haben. Die Polizei konnte eine 22-jährige Frau als Beschuldigte ermitteln. Die Fahnung ist beendet.