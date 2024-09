Mehr als 40 Bauwerke in Halle und dem Umland sind am 8. September zum Tag des offenen Denkmals geöffnet. Einige davon präsentieren sich aus diesem Anlass zum ersten Mal.

Exklusive Einblicke: Denkmäler in Halle öffnen am Sonntag ihre Türen

Halle (Saale)/MZ. - Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, an diesem Sonntag (8. September) öffnen 44 Bauwerke in Halle und der näheren Umgebung ihre Türen für Architekturfreunde, an Lokalgeschichte Interessierte – und für alle, die an einem Spätsommersonntag Neues entdecken wollen.