Ein Unternehmerpaar hat die Eselsmühle in Halle-Neustadt gekauft. Jetzt hat die Familie unweit ein Bistro eröffnet. Torpediert das die Planungen für die Mühle?

Neues Bistro im Einkaufszentrum - was wird jetzt aus der Eselsmühle in Halle-Neustadt?

Farbenfroh und hell ist es im Mühlen Bistro Halle-Neustadt. Charlene Taha steht an der Kaffee- und Kuchentheke.

Halle (Saale)/MZ - Bunt, fröhlich und hell ist es im Mühlenbistro im Einkaufszentrum Eselsmühle in Halle-Neustadt. Die lilafarbenen Pfeiler und dicken Streifen an der Wand fallen sofort ins Auge. „Es gefällt nicht jedem“, sagt Charlene Taha. Aus den Fenstern sieht man die Eselsmühle, die die Familie Taha gekauft hat. Ist das Bistro der Ersatz für eine Gastro in der einst so beliebten Ausflugsgaststätte der DDR?