Halle (Saale)/MZ - Was am Mittwochvormittag in einem Raum im fünften Stock des Volksbankgebäudes in Halle entschieden wurde, bleibt geheim – zumindest vorerst. Die Jury des wichtigsten Ehrenamtspreises in Sachsen-Anhalt – „Der Esel, der auf Rosen geht“ – hat gemeinsam entschieden, wer dieses Jahr ausgezeichnet wird.

Wie gewohnt wird es insgesamt drei Bürgerpreise geben, dazu den Preis der Jury sowie den Preis der Initiatoren. Die Preisverleihung, moderiert von der künstlerischen Leiterin des Neuen Theaters, Mille Maria Dalsgaard, und dem ehemaligen Intendanten des Neuen Theaters, Matthias Brenner, findet am 13. Juni im Neuen Theater statt. Bis dahin haben die Jurymitglieder Stillschweigen vereinbart.

Leicht haben sie sich ihre Entscheidung jedenfalls nicht gemacht.

Nominierte für den Publikumspreis stehen fest

Von einer „viel diskutierten Entscheidung“, sprach Antje Häge, Marketingbeauftragte der Volksbank Halle, zum Ende der mehrstündigen Zusammenkunft. Denn klar ist: Verdient hätten den Preis womöglich alle für den Preis vorgeschlagenen Ehrenämtler. Zumal ehrenamtliches Engagement immer etwas Besonderes ist und stets einer Würdigung wert ist.

Die Volksbank zählt zusammen mit dem Neuen Theater und der Mitteldeutschen Zeitung zu den Initiatoren des „Esels“. Der Jury gehören zudem Vertreter der Stadt Halle, der Freiwilligen-Agentur, des Evangelischen Kirchenkreises, der Stadtwerke, der Polizeiinspektion, sowie der Firma Papenburg an.

Und dann ist da noch der Publikumspreis, für den nun sechs Nominierte feststehen. Das sind: die Telefonseelsorge Halle, das Medi Netz Halle, die Schkopauerin Simone Pareigis und ihre Selbsthilfegruppe Leukämie, die Schwimmtrainerin Steffi Wiebach vom USV Halle, Volkmar Rohse mit seinen öffentlichen Sportübungen, sowie die Pilzsachverständigen Halle/Saalekreis. Entschieden wird dieser Preis in einem öffentlichen Onlinevoting, das bald startet.