Union Halle-Neustadt gewinnt dank eines kuriosen Treffers von Lea Gruber in letzter Sekunde. Es ist der dritte Sieg im vierten Spiel in 2026. Warum die Form stimmt.

„Es ging so schnell“: So erklärt Lea Gruber ihren kuriosen Siegtreffer gegen Göppingen

Halle/MZ. - Cara Reuthal und Emma Hertha waren die ersten, die erklärt haben wollten, wie Lea Gruber ihr Meisterwerk der Kuriosität gelungen war. Mit Blicken der Ungläubigkeit standen die Spielerinnen von Union Halle-Neustadt am Samstagabend vor ihrer Kapitänin, die die Wildcats in der Partie gegen Frisch Auf Göppingen gerade zum Sieg geworfen hatte. Und wie.