In Halles Stadtzentrum öffnet bald der nächste asiatische Supermarkt. Die Hallenser haben damit die Wahl, wo sie asiatische Lebensmittel shoppen.

Deutschlands größte asiatische Supermarktkette "Go Asia" kommt nach Halle

Neueröffnung am Boulevard

In Halle öffnet bald die Supermarktkette "Go Asia" eine Filiale.

Halle (Saale)/MZ. - Auf dem unteren Boulevard in Halles Stadtzentrum wird mit „Go Asia“ Deutschlands größte asiatische Supermarktkette eine Filiale eröffnen. Sie zieht in die Räumlichkeiten, die vom jüngst geschlossenen Bekleidungsgeschäft Kult genutzt wurden.

Dessen Filialleitung hatte als Grund für die Schließung das Auslaufen des Mietvertrages und eine damit verbundene Mieterhöhung genannt.

Neuer Supermarkt in Halle: "Go Asia" eröffnet Filiale in Innenstadt

„Go Asia“ betreibt nach eigenen Angaben 54 Filialen in Deutschland, wobei der neue Laden in Halle schon dazugerechnet wird, und wirbt mit einer Auswahl von mehr als 7.000 Artikeln.

Damit öffnet demnächst der zweite große Asia-Supermarkt in Halles Zentrum. So gibt es seit Juli in der Großen Ulrichstraße den Lebensmittelladen Gumae, der von dem gebürtigen Hallenser Duc Le gemeinsam mit seinem Vater betrieben wird.

Ab wann genau man bei „Go Asia“ in Halle einkaufen kann, ist noch nicht bekannt. Auf der Website der Supermarktkette heißt es, dass die Filiale voraussichtlich im Winter 2024 eröffnet werden soll.