Vater und Sohn haben in Halle einen Asia Markt Gumae eröffnet.Was der Familienbetrieb zu bieten hat.

Handel in Sachsen-Anhalt

Anfang Juli hat in der Großen Ulrichstraße ein Asia Markt eröffnet. Und das sind die Betreiber des Geschäfts.

Halle (Saale)/MZ. - Seit Anfang Juli gibt es den neuen Asia Markt Gumae in der Innenstadt von Halle. Der 29-jährige gebürtige Hallenser Duc Le hat gemeinsam mit seinem Vater den Supermarkt eröffnet. Anfang des Jahres war das für Duc Le noch nicht vorstellbar, da hatte er noch ganz andere Pläne. Gerade zurück von einem 17-monatigen Auslandsaufenthalt, wollte der 29-Jährige eigentlich nach Zürich ziehen. Doch sein Vater hatte andere Pläne. Im Februar erzählte der 54-Jährige seinem Sohn, dass er gern einen Asia Markt in Halle eröffnen möchte. Daraufhin überlegte der junge Hallenser, ob er es wagen und den sicheren Job in Zürich aufgeben sollte. Der Familiensinn von Duc Le hat gesiegt.