Eröffnung mit Saale Bulls Neuer Eisdom in Halle: So sieht es drinnen kurz vor dem Start aus

Am Samstag, 25. Oktober, wird erstmals nach eineinhalb Jahren Bauzeit in der neuen Arena Eishockey gespielt. Und Weihnachten gibt es mit den Saale Bulls einen Knaller im Sparkassen-Eisdom. So lange muss man bis zum öffentlichen Eislaufen noch warten.