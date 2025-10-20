Eröffnung mit Saale Bulls Neuer Eisdom in Halle: So sieht es drinnen kurz vor dem Start aus
Am Samstag, 25. Oktober, wird erstmals nach eineinhalb Jahren Bauzeit in der neuen Arena Eishockey gespielt. Und Weihnachten gibt es mit den Saale Bulls einen Knaller im Sparkassen-Eisdom. So lange muss man bis zum öffentlichen Eislaufen noch warten.
Aktualisiert: 20.10.2025, 14:09
Halle (Saale)/MZ. - Schwindelfrei muss man schon sein, wenn man an der Deckenkonstruktion des neuen Sparkassen-Eisdoms in Halle arbeitet. Derzeit werden in der neuen Arena noch Lautsprecher installiert.