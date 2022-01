Energieversorger pleite: EVH hilft 1.000 Haushalten in Halle

Halle (Saale)/MZ - Explodierende Preise für Strom und Gas an den Energiebörsen haben zunehmend auch Auswirkungen auf die Versorgung von Haushalten und Unternehmen in Halle. So können zahlreiche Anbieter nicht mehr liefern. Dann springt die Energieversorgung Halle (EVH) ein. Wie das Unternehmen, eine Tochter der Stadtwerke, am Montag mitteilten, habe man bereits über 1.000 Haushalte in Halle in die Grund- und Ersatzversorgung aufgenommen. Im Gegensatz zu anderen Stadtwerken verzichtet die EVH bislang auf die Einführung eines teuren Sondertarifs für die Betroffenen.

Für diese nicht geplante Anzahl an neuen Kunden müsse die EVH nun kurzfristig Energie am Markt zukaufen, die derzeit teuer sei. „Wenn wir kurzfristig zukaufen, müssen wir aktuell für Strom und Gas das Zehnfache des sonst üblichen Preises zahlen“, erklärte Olaf Schneider, Geschäftsführer der EVH GmbH. Sichere Energieeinkäufe in der Vergangenheit seien heute die Grundlage dafür, dass die EVH bisher den Haushalten, die von ihren ehemaligen Lieferanten allein gelassen wurden, helfen konnte.