Lange haben Hans-Joachim Bodemann-Strache und seine Frau um ihr „Kornliebchen“ in Halle gekämpft. Doch ab Mitte April bleibt der Ofen aus. Was dazu geführt hat.

Handwerk in Sachsen-Anhalt

Hören mit Wehmut auf, zweifeln aber nicht an ihrer Entscheidung: Anke-Kirsten Bodemann und Hans-Joachim Bodemann-Strache, Inhaber der Bäckerei „Kornliebchen“

Halle (Saale)/MZ - Tür auf, Tür zu: Die Kunden geben sich am Mittwochnachmittag buchstäblich die Klinke in die Hand – und die allerwenigsten verlassen das „Kornliebchen“ in der Großen Ulrichstraße ohne Einkauf.