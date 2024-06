Halle/MZ. - Am Samstag ist es so weit: In Dortmund trifft Deutschland nach zwei Siegen und einem Unentschieden auf Dänemark (21 Uhr, live im ZDF). Damit startet die K.o.-Phase der Fußballeuropameisterschaft. Ergebnis-Ausrutscher werden von nun an mit Turnierende bestraft. Dass Deutschland schon am Samstag dieses Schicksal ereilt, denken die wenigsten Deutschen. Bei einer Umfrage des Fußballmagazins Kicker mit 27.000 Teilnehmern gingen 86 Prozent von einem Sieg über Dänemark aus. Doch, wie ist die Stimmung in Sachsen-Anhalt? Und wie weit kommt die DFB-Elf bei der Heimmeisterschaft? Die MZ hat sich dazu in Halle umgehört.

