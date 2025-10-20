weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Eisdom Halle vor Eröffnung mit Saale Bulls: Konzert-Pläne für Weihnachten

Eröffnung mit Saale Bulls Neuer Eisdom in Halle: So sieht es drinnen kurz vor dem Start aus

Am Samstag, 25. Oktober, wird erstmals nach eineinhalb Jahren Bauzeit in der neuen Arena von Halle Eishockey gespielt. Und Weihnachten gibt es mit den Saale Bulls einen Knaller im Sparkassen-Eisdom. Wie lange die Hallenser bis zum öffentlichen Eislaufen noch warten müssen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 20.10.2025, 15:23
Im Sparkassen-Eisdom in Halle-Neustadt wird noch intensiv gearbeitet. Unter anderem wird die Tontechnik installiert. Am 25. Oktober werden die SaaleBulls erstmals in der neuen Halle spielen. 
Im Sparkassen-Eisdom in Halle-Neustadt wird noch intensiv gearbeitet. Unter anderem wird die Tontechnik installiert. Am 25. Oktober werden die SaaleBulls erstmals in der neuen Halle spielen.  (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Schwindelfrei muss man schon sein, wenn man an der Deckenkonstruktion des neuen Sparkassen-Eisdoms in Halle arbeitet. Derzeit werden in der neuen Arena noch Lautsprecher installiert.