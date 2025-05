Schock in der Burgstraße Einsturzgefahr? Schwere Schäden an Wohnhaus in Halle entdeckt - Mieter müssen sofort raus!

Schock an einem Haus in der Burgstraße in Halle: Eine Außenwand ist abgängig und droht einzustürzen. Mieter müssen kurzfristig aus ihren Wohnungen. Der Eigentümer will das Haus ohnehin abreißen. Wie die Lage derzeit ist.