In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr zu einer brennenden Garage in die Friedrich-Henze-Straße ausrücken. Wie der Einsatz ablief.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Garagen verhindern.

Teutschenthal/MZ - In der Nacht zum Mittwoch kam es in Teutschenthal zu einem Garagenbrand. Gegen 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Friedrich-Henze-Straße aus, nachdem dort Flammen nd eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage gemeldet wurde.