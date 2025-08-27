Feuerwehreinsatz im Saalekreis Einsatz im Saalekreis: Garage in Teutschenthal abgebrannt
In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr zu einer brennenden Garage in die Friedrich-Henze-Straße ausrücken. Wie der Einsatz ablief.
Aktualisiert: 27.08.2025, 05:55
Teutschenthal/MZ - In der Nacht zum Mittwoch kam es in Teutschenthal zu einem Garagenbrand. Gegen 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Friedrich-Henze-Straße aus, nachdem dort Flammen nd eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage gemeldet wurde.