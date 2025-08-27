MZ-Leserin in Eisleben befürchtet Schadstoffbelastung nach dem Großbrand auf der ehemaligen Krughütte. Welche Erkenntnisse die Kreisverwaltung dazu hat.

Dicker weißer Schaum schwimmt auf der Bösen Sieben in Eisleben

Eisleben/MZ. - „Das passiert leider regelmäßig“, sagt eine MZ-Leserin aus Eisleben, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. Sie ist Anwohnerin der Bösen Sieben und beobachtet immer wieder mal dicken weißen Schaum auf dem Fluss. So auch kürzlich nach dem Großbrand bei einer Recyclingfirma auf der ehemaligen Krughütte zwischen Eisleben und Wimmelburg.