weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. MZ-Leserin ist besorgt: Dicker weißer Schaum schwimmt auf der Bösen Sieben in Eisleben

MZ-Leserin ist besorgt Dicker weißer Schaum schwimmt auf der Bösen Sieben in Eisleben

MZ-Leserin in Eisleben befürchtet Schadstoffbelastung nach dem Großbrand auf der ehemaligen Krughütte. Welche Erkenntnisse die Kreisverwaltung dazu hat.

Von Jörg Müller 27.08.2025, 10:00
Auf der Bösen Sieben in Eisleben schwamm weißer Schaum.
Auf der Bösen Sieben in Eisleben schwamm weißer Schaum. (Foto: Zabel)

Eisleben/MZ. - „Das passiert leider regelmäßig“, sagt eine MZ-Leserin aus Eisleben, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. Sie ist Anwohnerin der Bösen Sieben und beobachtet immer wieder mal dicken weißen Schaum auf dem Fluss. So auch kürzlich nach dem Großbrand bei einer Recyclingfirma auf der ehemaligen Krughütte zwischen Eisleben und Wimmelburg.