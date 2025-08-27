Im Ballenstedter Ortsteil Opperode bekommt der „Weg der Generationen“ eine neue Richtung. Künftig sollen dort nicht mehr nur Bäume gepflanzt werden.

Opperode/MZ. - Sei es das besondere Engagement für die Gemeinschaft oder ein besonderes Ereignis - im Ballenstedter Ortsteil Opperode will man daran auf besondere Weise erinnern und anstelle von Ehrungen und Präsenten einen „Weg der Generationen“ gestalten. Der schlägt nun eine neue Richtung ein.

Gemeinsam mit der Stadt Ballenstedt will der Ortschaftsrat eine Planung auf den Weg bringen, wie das Gelände rund um den Dorfteich in Zukunft aussehen könnte, und das Vorhaben nach und nach umsetzen. Geplant ist beispielsweise, einen Weg mit Sträuchern anzulegen.

„Die Bäume sollen am Weg bleiben, und es soll auch so sein, dass man sich weiterhin bei der Stadt melden kann, wenn man dort einen Baum gepflanzt haben möchte“, sagt Ortsbürgermeister Matthias Wenisch. Doch die Zahl der Bäume soll begrenzt, stattdessen mehr Gehölze gepflanzt werden. Denn auf dem Gelände soll ein kleiner Park entstehen. „Wir wollen den Platz weiter gestalten, dass er attraktiver, schöner wird für alle, die dort spazieren gehen“, sagt Wenisch.

Der rund 150 Meter lange Weg der Generationen liegt am Dorfteich und geht auf einen Beschluss des Ortschaftsrates zurück. Interessenten haben hier die Möglichkeit, in einem ausgewählten Bereich einen Baum pflanzen zu lassen und - wenn sie das wünschen - mit einer Inschrift auf einem kleinen Stein darüber zu informieren, von wem die Pflanzung gesponsert wurde.

Denn die Bäume, die entlang des Weges wachsen, werden über Spenden beschafft. Ausgesucht und auch gepflanzt werden sie von der Stadt Ballenstedt. Wie der Ortsbürgermeister betont, könnte sich dort grundsätzlich jeder Bürger einbringen und einen Baum oder ein anderes Gehölz pflanzen lassen.

Eine ähnliche Aktion hatte es 2024 in der Gemeinde Selke-Aue gegeben. Die Stiftergemeinschaft im Harz und die Gemeinde hatten Baumpaten gesucht, um Bäume in Parks nachzupflanzen.