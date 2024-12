Angebote an den Feiertagen für Menschen in Halle, die allein sind: Wo man hingehen kann.

Stimmungsvolles Ambiente beim Weihnachtsmarkt in Halle. Doch nicht bei jedem kommt diese Stimmung an den Feiertagen auf.

Halle/MZ. - Weihnachten steht vor der Tür, aber nicht jedem ist nach feiern. Es gibt Menschen, die trauern, einsam oder unglücklich sind. Zum Beispiel, weil sie nicht mit der Familie feiern können oder weil sich einfach nicht die passende Stimmung einstellt. Allen Menschen, die an den Weihnachtstagen so fühlen, macht das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle ein Angebot: die „Tränen:Weihnacht“. An Heiligabend um 15 Uhr lädt die Seelsorge des Krankenhauses zu einer besinnlichen Zeit in die Krankenhauskapelle am Standort Mauerstraße 5 ein. Unter anderem werden Texte, Musik und die Weihnachtsgeschichte zu hören sein.

Offene Kaffeetafelfür Menschen in Halle, die an Heiligabend nicht alleine sein wollen.

Auch die Stadtmission lädt am Heiligabend Menschen ein, die nicht alleine sein wollen. Wie jedes Jahr öffnet sie den Großen Saal am Weidenplan 4 für die Offene Kaffeetafel von 15 bis 17 Uhr. Zur Teilnahme gibt es keine Voraussetzungen und man muss sich nicht anmelden.

Wer an diesem Tag trotzdem mit der Einsamkeit kämpft, findet bei der Telefonseelsorge ein offenes Ohr. Sie ist auch an den Weihnachtstagen unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222 erreichbar.

Auch die Bahnhofsmission ist an allen drei Feiertagen geöffnet. Heiligabend sind die Mitarbeiter von 7 bis 17 Uhr da; um 11.30 Uhr gibt es ein Mittagessen, um 13.30 Uhr eine Andacht in der Bahnhofshalle und um 14.30 Uhr ein Kaffeetrinken. Am ersten und am zweiten Weihnachtstag ist die Bahnhofsmission von 7 bis 14 Uhr geöfffnet.