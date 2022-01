Einbrecher-Bande landet im Gefängnis

Die Polizei hat drei Männer gefasst, die in Trotha in mehreren Kellern eingebrochen sein sollen.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat am Wochenende eine Einbrecher-Bande gefasst und eingesperrt. Wie die Beamten mitgeteilt haben, sind drei Rumänen im Alter von 31, 27 und 22 Jahren am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Uranusstraße im Stadtteil Trotha in mehrere Keller eingebrochen. Zeugen hatten das Trio dabei beobachtet. Die Männer flüchteten danach auf Fahrrädern. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen jedoch fassen. Bei einer Durchsuchung stellten der Männer stellten die Polizisten Diebesgut, Werkzeug, ein Butterfly-Messer und Drogen sicher. Alle drei Personen wurden festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und die mutmaßlichen Einbrecher wurden in der JVA in Halle eingesperrt.