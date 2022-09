Ein siebenjähriges Mädchen erlebte die Pogromnacht 1938

Eva Kanner hat überlebt. Heute leistet sie Aufklärungsarbeit und freut sich über die Verlegung von Stolpersteinen an ihrer ehemaligen Adresse in Halle.

Halle/MZ - Am Donnerstagnachmittag wurden in der Reilstraße 18, vor dem ehemaligen Wohnhaus einer jüdischen Familie, in Gedenken an die dort begangenen nationalsozialistischen Verbrechen sogenannte „Stolpersteine“ verlegt. Die insgesamt sechs glänzenden Pflastersteine wurden unter Anwesenheit einer Überlebenden in den Fußweg vor dem Eingangsbereich des Hauses eingebettet und tragen die Namen der von dort Vertriebenen.