Das Brohmers swingt nochmal. Die Band „Rollercoaster“ bringt das Flair der Fifties in die beliebte Kneipe. Auf welchen Wurzeln die Musik der halleschen Band beruht.

Noch einmal Livemusik im Brohmers in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Für dieses Konzert gibt es doppelten Grund zur Freude: Zum einen, dass es überhaupt noch im Brohmers stattfinden kann – wenn auch als eins der letzten Live-Events dort. Denn bekanntlich wird es die beliebte Musikkneipe, die aufgrund von Entscheidungen der Gebäudeinhaber in den vergangenen Monaten mehrfach kurz vor der Schließung stand, aller Voraussicht nach nur noch bis Ende März 2024 geben. Bis dahin hat das Brohmers – eine Instanz in Sachen Livemusik in Halle – Verlängerung bekommen.