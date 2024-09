Halle (Saale)/MZ. - 1994 war das Jahr, in dem er beschloss, das Theaterspielen beruflich zu betreiben. „Bis dahin“, sagt Tom Wolter, „war ich als Gast am Theater, habe eher als Amateur auf der Bühne gestanden“. Heute kann der gebürtige Leipziger, Jahrgang 1969, auf ganze 30 Jahre Bühnenleben zurückblicken. Grund genug, in Erinnerungen zu schwelgen und zu feiern – nicht allein, sondern mit vielen Freunden, Weggefährten und vor allem mit einem seit Jahrzehnten treuen Publikum.

